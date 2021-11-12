Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:07Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 10:08
Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! Zeynep Tokuş yaptığı hareket ile ağızları açık bıraktı!
Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakıyor. Son olarak sosyal medya hesabından yine esnekliğinin sınırlarını zorlayan Zeynep Tokuş'ın yaptığı harekete yorum yağdı. Amuda kalkan Zeynep Tokuş'un paylaşımına "Hangisi eli hangisi ayağı anlayamadık" yorumları yapıldı. İşte güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Zeynep Tokuş'un dikkat çeken paylaşımları...