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  • Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

ile yıldızı parlayan  şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

Unutulmayan diziler arasına adını altın harflerle yazdıran ile yıldızı parlayan yeni mesleği ile şaşırtıyor. Deli Yürek'te 'nun partneri olarak hafızalara kazınan Zeynep Tokuş şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. ile dudak uçuklatıyor. İlk olarak 'nin tescilli güzeli olarak tanıdığımız Zeynep Tokuş sonrasında dizi ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile oldukça ünlü bir isim haline geldi. Katıldığı Buzda Dans yarışmasında da o zamana kadar pek bilinmeyen bir yeteneğini gösterdi. Zeynep Tokuş, bir dönem de 'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçmişti. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Zeynep Tokuş şöhretinin zirvesindeyken spot ışıklarından uzaklaştı ve kendine bambaşka bir yol çizdi. Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı. Şimdi ise kendine önceki hayatından farklı bir hayat kurdu. Zeynep Tokuş şimdilerde çok farklı bir meslekle uğraşıyor. İşte yıllar içindeki değişimi ile ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 08:03
Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

Unutulmayan diziler arasına adını altın harflerle yazdıran ile yıldızı parlayan yeni mesleği ile şaşırtıyor. Deli Yürek'te 'nun partneri olarak hafızalara kazınan Zeynep Tokuş şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. ile dudak uçuklatıyor. İlk olarak 'nin tescilli güzeli olarak tanıdığımız Zeynep Tokuş sonrasında dizi ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile oldukça ünlü bir isim haline geldi. Katıldığı Buzda Dans yarışmasında da o zamana kadar pek bilinmeyen bir yeteneğini gösterdi. Zeynep Tokuş, bir dönem de 'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçmişti. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Zeynep Tokuş şöhretinin zirvesindeyken spot ışıklarından uzaklaştı ve kendine bambaşka bir yol çizdi. Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı. Şimdi ise kendine önceki hayatından farklı bir hayat kurdu. Zeynep Tokuş şimdilerde çok farklı bir meslekle uğraşıyor. İşte yıllar içindeki değişimi ile ve sizin için derlediğimiz ...

Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

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Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka biri! İşte yeni mesleği ile şaşırtan Zeynep Tokuş...

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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