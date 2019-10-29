Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olarak tanıdığımız Zeynep Tokuş şimdilerde bambaşka biri! İşte Zeynep Tokuş'un dudak uçuklatan son hali...

Ekranların fenomen olan dizilerinden Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olarak hafızalara kazınan Zeynep Tokuş şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Zeynep Tokuş değişimi ile dudak uçuklatıyor. İlk olarak Türkiye'nin tescilli güzeli olarak tanıdığımız Zeynep Tokuş sonrasında dizi ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile oldukça ünlü bir isim haline geldi. Katıldığı Buzda Dans yarışmasında da o zamana kadar pek bilinmeyen bir yeteneğini gösterdi. Zeynep Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçmişti. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Zeynep Tokuş şöhretinin zirvesindeyken spot ışıklarından uzaklaştı ve kendine bambaşka bir yol çizdi. Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı. Şimdi ise kendine önceki hayatından farklı bir hayat kurdu. Zeynep Tokuş kadınları hem ruhsal hem de fiziksel olarak güzelleştiriyor. Yoga eğitmeni olan 42 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor. İşte Zeynep Tokuş'un yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...