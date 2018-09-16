Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

Bir Türk rüyası Demet Akalın nasıl bugünlere geldi? Hürriyet gazetesi Onur Baştürk'ün haberine göre Tam 'evli mutlu çocuklu' formatına alışmıştık ki, Demet Akalın'ın hayatı yeniden altüst oldu. Bu kez mesele yolun başındaki gibi aldatılmak değildi, daha hayat gailesi şeylerdi: Borç, haciz... Peki bir Türk rüyası Demet Akalın nasıl bugünlere geldi? İşte onun parlak hikayesi... Hani 'Amerikan rüyası' denen bir şey vardır ya. Çok çalışmakla bireyin istediği refaha, isterse de şöhrete kavuşabileceğini söyleyen o kült Amerikan pazarlaması. Demet Akalın da aslında (varsa öyle bir şey) 'Türk rüyası'nın bir örneği. Öyle ki, gözümüzün önünde bunu gerçekleştirdi Demet. 1990 yılında annesinin bizzat elinden tutup yazdırdığı Ya-şar Alptekin mankenlik kursuyla başlayan eğlence dünyası macerası onu ta bugünlere kadar getirdi. Elbette Demet fırsatları görüp değerlendirmeyi de bildi. Misal: Mankenlikle yetinip o meslekte kalmaya devam edebilirdi. 'Şarkı da söyleyeyim' dedi ve bir anda o yola baş koydu. Şarkıcılığı da sıradan kalabilir, hatta üç gün sonra unutulabilirdi de... Ama öyle olmadı. Çünkü o noktada devreye yaşadığı aşk hikayesi girdi Doğruya doğru; eğer insanların diline dolanan, onların kalbine işleyen, bir de sizi mağdur gördükleri bir hikayeniz varsa daha sağlam yer edinirsiniz zihinlerde/gönüllerde.