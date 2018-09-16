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dünden bugüne neler yaşadı?

Bir Türk rüyası nasıl bugünlere geldi?

Giriş Tarihi: 16.09.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 11:38
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dünden bugüne neler yaşadı?
Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

Hürriyet gazetesi Onur Baştürk'ün haberine göre Tam "evli mutlu çocuklu" formatına alışmıştık ki, 'ın hayatı yeniden altüst oldu. Bu kez mesele yolun başındaki gibi aldatılmak değildi, daha hayat gailesi şeylerdi: , haciz... Peki bir Türk rüyası Demet Akalın nasıl bugünlere geldi? İşte onun parlak hikayesi...

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dünden bugüne neler yaşadı?
Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

Hani "Amerikan rüyası" denen bir şey vardır ya. Çok çalışmakla bireyin istediği refaha, isterse de şöhrete kavuşabileceğini söyleyen o kült Amerikan pazarlaması.

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dünden bugüne neler yaşadı?
Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

da aslında (varsa öyle bir şey) "Türk rüyası"nın bir örneği. Öyle ki, gözümüzün önünde bunu gerçekleştirdi Demet.

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dünden bugüne neler yaşadı?
Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

1990 yılında annesinin bizzat elinden tutup yazdırdığı Ya-şar Alptekin mankenlik kursuyla başlayan eğlence dünyası macerası onu ta bugünlere kadar getirdi. Elbette Demet fırsatları görüp değerlendirmeyi de bildi.

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dünden bugüne neler yaşadı?
Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

Misal: Mankenlikle yetinip o meslekte kalmaya devam edebilirdi. "Şarkı da söyleyeyim" dedi ve bir anda o yola baş koydu.

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dünden bugüne neler yaşadı?
Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

Şarkıcılığı da sıradan kalabilir, hatta üç gün sonra unutulabilirdi de... Ama öyle olmadı. Çünkü o noktada devreye yaşadığı aşk hikayesi girdi

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dünden bugüne neler yaşadı?
Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

Doğruya doğru; eğer insanların diline dolanan, onların kalbine işleyen, bir de sizi mağdur gördükleri bir hikayeniz varsa daha sağlam yer edinirsiniz zihinlerde/gönüllerde.

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