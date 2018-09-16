Demet Akalın dünden bugüne neler yaşadı?

Hürriyet gazetesi Onur Baştürk'ün haberine göre Tam "evli mutlu çocuklu" formatına alışmıştık ki, Demet Akalın'ın hayatı yeniden altüst oldu. Bu kez mesele yolun başındaki gibi aldatılmak değildi, daha hayat gailesi şeylerdi: Borç, haciz... Peki bir Türk rüyası Demet Akalın nasıl bugünlere geldi? İşte onun parlak hikayesi...