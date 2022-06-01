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Haberler Galeri Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: Bunu da eve gönderin!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:45

Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: Bunu da eve gönderin!

Girdiği polemiklerle magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Aleyna Tilki'ye yaptığı göndermelerle uzun süre gündemden düşmemişti. "Aleyna'dan dünya starı falan olmaz" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Demet Akalın, son olarak ortaya çıkan görüntüleri ile magazini salladı. Önceki gün bir kozmetik fuarına giden şarkıcı, adeta rafları boşalttı! Demet Akalın'ın yardımcısının tuttuğu poşete ürünleri atması sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın o anları...

Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: Bunu da eve gönderin!

Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, magazin dünyasının gözde isimlerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün bir kozmetik fuarına davet edildi.

Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: Bunu da eve gönderin!

Fuara gidip tek tek standları dolaşan Akalın, yardımcısına tutturduğu poşete ürünleri doldurdu.

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Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: Bunu da eve gönderin!

Oje ve cilt maskesi gibi en ucuz ürünleri bile bedava diye poşete doldurup adeta rafları boşaltan ünlü şarkıcı, daha sonra bir yağ yakma aletinin üzerine oturdu.

Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: Bunu da eve gönderin!

BUNU DA EVE GÖNDERİN

"Bak oturuyorum, çok beğendim; bunu da eve gönderin" diyen Demet Akalın, sosyal medyada bedavacılığıyla alay konusu oldu.

Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: Bunu da eve gönderin!

Daha yeni Bodrum'dan 12 milyon TL'ye villa alan ünlü popçu için "Demek ki böyle zengin oluyor" yorumları yaptı.

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