Demet Akalın: Kim Kardashian mı, yoksa ben mi?

Akalın, "Kim Kardashian'ı koyun yanıma; onun beli mi, benim belim mi?" diyerek kahkaha attı. Emrah Karaduman'ın albümünde şarkı söyleyen şarkıcı, klibini Aleyna Tilki'nin yönetecek olmasıyla ilgili de şöyle konuştu: