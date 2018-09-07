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: mı, yoksa ben mi?

Giriş Tarihi: 07.09.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 11:55
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: mı, yoksa ben mi?
Demet Akalın: Kim Kardashian mı, yoksa ben mi?

Evren ABDULLAHOĞLU

, önceki akşam Bayrampaşa'da yer alan Lionel Hotel'in ikinci yıl kutlamasında sahneye çıktı.

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: mı, yoksa ben mi?
Demet Akalın: Kim Kardashian mı, yoksa ben mi?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, muhabirlerin çok zayıfladığını söylemesi üzerine kendisini dünyaca ünlü yıldız ile kıyasladı.

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: mı, yoksa ben mi?
Demet Akalın: Kim Kardashian mı, yoksa ben mi?

Akalın, "Kim Kardashian'ı koyun yanıma; onun beli mi, benim belim mi?" diyerek kahkaha attı. Emrah Karaduman'ın albümünde şarkı söyleyen şarkıcı, klibini Aleyna Tilki'nin yönetecek olmasıyla ilgili de şöyle konuştu:

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: mı, yoksa ben mi?
Demet Akalın: Kim Kardashian mı, yoksa ben mi?

"Aleyna'nın ilk klibini çok beğenmiştim. Stüdyoda karşılaştık, 'Klibi çeksen hoş olur' dedim. O da heyecanlandı. Benim şarkı patlayacak."

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