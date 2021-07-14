Demet Akalın pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti! 49 yaşındaki Demet Akalın'ın formda görüntüsü genç kızları kıskandırdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, polemikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde Seda Sayan ile arası televizyon programı yüzünden bozulan Demet Akalın, "Gelinim Mutfakta" programının sunuculuğuna başlamadan önce soluğu tatilde aldı. Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkaran Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün Boheme Beach'te görüntülendi. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti. Demet Akalın, formda vücuduyla da beğeni topladı.