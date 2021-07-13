Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Akalın pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti! Demet Akalın'ın formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı
Giriş Tarihi: 13.07.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 10:04

Demet Akalın pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti! Demet Akalın'ın formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, polemikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde Seda Sayan ile arası televizyon programı yüzünden bozulan Demet Akalın, "Gelinim Mutfakta" programının sunuculuğuna başlamadan önce soluğu tatilde aldı. Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkaran Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün Boheme Beach'te görüntülendi. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti. Demet Akalın, formda vücuduyla da beğeni topladı.

Demet Akalın pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti! Demet Akalın'ın formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı

Ağustos ayından itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' isimli programı sunacak olan başarılı sanatçı Demet Akalın, şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da hem tatil yapıyor hem de güzel havanın tadını çıkarıyor.

Demet Akalın pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti! Demet Akalın'ın formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı

Hayat arkadaşı Okan Kurt ile kızı Hira gün boyu denizin keyfini çıkarırken, Demet Akalın güneşlenmeyi tercih etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Akalın pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti! Demet Akalın'ın formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı

Bir ara yerinden kalkarak duş alan Demet Akalın tekrar şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti. Ünlü şarkıcının keyifli hali objektife yansıdı.

Demet Akalın pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti! Demet Akalın'ın formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı

Akalın, Bodrum tatilinden sık sık yeni kareler paylaşıyor. Son olarak bikinili bir karesini sevenlerinin beğenisine sunan Akalın, formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Demet Akalın pembe bikinisiyle Bodrum sahillerini yaktı geçti! Demet Akalın'ın formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı

Kısa süre sonra 'Gelinim Mutfakta'nın çekimlerine başlayacak olan şarkıcı, "Böylesine başarılı bir projenin parçası olmak gurur verici. Kanal D ekranında çok, eğleneceğimize eminim" diye konuştu.

SON DAKİKA