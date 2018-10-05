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: beni şoke etti

Şarkıcı Demet Akalın önceki akşam kızı ile Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı'ndaydı

Giriş Tarihi: 05.10.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 09:43
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: beni şoke etti
Demet Akalın: Sıla beni şoke etti

kızı Hira'nın babası, 2012'de evlendiği Okan Kurt'tan 11 Eylül'de boşanmıştı.

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: beni şoke etti
Demet Akalın: Sıla beni şoke etti
Önceki akşam kızı ile Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı'na giden şarkıcının keyfi yerindeydi.
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: beni şoke etti
Demet Akalın: Sıla beni şoke etti

Çıkışta eski eşine dair sorulara "Okan Bey ile görüşmüyorum" yanıtını verdi.

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: beni şoke etti
Demet Akalın: Sıla beni şoke etti

Ardından "Bu zor süreçte Sezen Aksu, Gülben Ergen ve Hülya Avşar arayıp moral verdi. Hatta Sıla'ya o kadar sallamıştım, buna rağmen kız bana büyük destek oldu. İlk o yanımdaydı. Şoka girdim. Yıllar önce ailem ile aramı açan İbrahim Tatlıses bile ilgilendi. Allah razı olsun" dedi.

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: beni şoke etti
Demet Akalın: Sıla beni şoke etti

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  • 6
: beni şoke etti
Demet Akalın: Sıla beni şoke etti
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