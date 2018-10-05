Demet Akalın: Sıla beni şoke etti

Ardından "Bu zor süreçte Sezen Aksu, Gülben Ergen ve Hülya Avşar arayıp moral verdi. Hatta Sıla'ya o kadar sallamıştım, buna rağmen kız bana büyük destek oldu. İlk o yanımdaydı. Şoka girdim. Yıllar önce ailem ile aramı açan İbrahim Tatlıses bile ilgilendi. Allah razı olsun" dedi.

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