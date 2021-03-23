Demet Akalın'dan Çok çirkinsin yorumlarına tokat gibi yanıt! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." sözleriyle yine öz güvenini konuşturdu.