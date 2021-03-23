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Haberler Galeri Demet Akalın'dan "Çok çirkinsin" yorumlarına tokat gibi yanıt! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

'dan "Çok çirkinsin" yorumlarına ! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

Son günlerde polemiği ile gündeme gelen kendisi hakkında yapılan "Çok çirkinsin" yorumlarına tokat gibi sözlerle yanıt verdi. Kariyerinde bugünlere oldukça zorlu yollardan geçerek gelen Demet Akalın, 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada bu sözleri nedeniyle eleştirilen Demet Akalın kendisine yapılan "çok çirkinsin" yorumlarına "Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." sözleriyle yanıt verirken yine öz güvenini konuşturdu. Partneri ile yıllar önceki bir videosunu paylaşan sosyal medyanın diline düştü...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 07:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 07:55
Demet Akalın'dan Çok çirkinsin yorumlarına tokat gibi yanıt! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

Son günlerde polemiği ile gündeme gelen kendisi hakkında yapılan "Çok çirkinsin" yorumlarına tokat gibi sözlerle yanıt verdi.

Demet Akalın'dan Çok çirkinsin yorumlarına tokat gibi yanıt! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

Kariyerinde bugünlere oldukça zorlu yollardan geçerek gelen , 20 yaşındaki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Demet Akalın'dan Çok çirkinsin yorumlarına tokat gibi yanıt! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

, konuyla ilgili, "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" şeklinde konuşmuştu.

Demet Akalın'dan Çok çirkinsin yorumlarına tokat gibi yanıt! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

Sosyal medyada bu sözleri nedeniyle eleştirilen kendisine yapılan "çok çirkinsin" yorumlarına verdi.

Demet Akalın'dan Çok çirkinsin yorumlarına tokat gibi yanıt! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." sözleriyle yine öz güvenini konuşturdu.

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