Demet Akalın'dan Çok çirkinsin yorumlarına tokat gibi yanıt! Değişimini de paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Akalın cesaretini konuşturdu...

Son günlerde Aleyna Tilki polemiği ile gündeme gelen Demet Akalın kendisi hakkında yapılan "Çok çirkinsin" yorumlarına tokat gibi sözlerle yanıt verdi. Kariyerinde bugünlere oldukça zorlu yollardan geçerek gelen Demet Akalın, 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada bu sözleri nedeniyle eleştirilen Demet Akalın kendisine yapılan "çok çirkinsin" yorumlarına "Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." sözleriyle yanıt verirken yine öz güvenini konuşturdu. Partneri Alişan ile yıllar önceki bir videosunu paylaşan Demet Akalın'ın değişimi sosyal medyanın diline düştü...
Giriş Tarihi: 23.03.2021
07:48
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
07:55
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