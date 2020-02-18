Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...
Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan karşısında 5.sette elenmişti. Tüm Türkiye karşılaşma sonrası Milli Takım'a övgüler yağdırırken, şarkıcı Demet Akalın şok bir Tweet attı. Akalın, A Milli Voleybol Takımı Koçu Giovanni Guidetti'ye isyan ederek, "Abi koçumuz niye Türk değil. Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullanmıştı. Günlerce konuşulan paylaşıma Guidetti'den beklenen yanıt geç de olsa geldi. İşte Guidetti'nin yanıtı...
Giriş Tarihi: 18.02.2020
17:53
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
17:56
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