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  • Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni 'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan karşısında 5.sette elenmişti. Tüm Türkiye karşılaşma sonrası Milli Takım'a övgüler yağdırırken, şarkıcı şok bir Tweet attı. Akalın, A Milli Voleybol Takımı Koçu Giovanni 'ye isyan ederek, "Abi koçumuz niye Türk değil. Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullanmıştı. Günlerce konuşulan paylaşıma Guidetti'den beklenen yanıt geç de olsa geldi. İşte Guidetti'nin yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 17:56
Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan karşısında muhteşem bir performans sergilemesine rağmen 5. sette mağlup olmuş ve hak ettiği şampiyonluğu elinden kaçırmıştı.

Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

Mücadele sonrasında kişisel Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan , milli takımın İtalyan başantrenörü Giovanni 'yi eleştirmişti.

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Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

, "Abi koçumuz niye Türk değil. Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

Başarılı spor adamını, Türk olmadığını için eleştiren 'ın söz konusu paylaşımı o dönem çok büyük tepki çekmişti.

Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

Maçkolik'e konuk olan Giovanni , 'ın kendisi hakkında yaptığı bu paylaşıma cevap verdi.

Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

Herkesin ne düşündüğünü söylemekte özgür olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Belki de haklıdır. Sonuçta ben finali kaybettim" şeklinde konuştu.

Demet Akalın'ın olay sözlerine aylar sonra Giovanni Guidetti'den yanıt geldi: Belki de Demet Akalın...

Giovanni ayrıca 'ın kendisini sevmeyen bir şarkıcı olduğunu ve bunu anlayışla karşıladığının da altını çizdi.

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