Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:37

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı

42 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, geçen haftalarda 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. 7 aylık hamile olan Demet Evgar, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde de dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde karnına kına yakılan Demet Evgar, son olarak 2. kez düğün yaptı. Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı.