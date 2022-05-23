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Haberler Galeri Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:37

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı

42 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, geçen haftalarda 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. 7 aylık hamile olan Demet Evgar, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde de dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde karnına kına yakılan Demet Evgar, son olarak 2. kez düğün yaptı. Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Evgar'ın Emirgan'daki evlerinin bahçesinde düğün yaptı. Çift, yakın dostları ve ailelerinin katıldığı düğünde gece yarısına kadar eğlendi. Hazırlığı 6 gün süren düğün için çift, hiçbir masraftan kaçınmadı.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı

Altı yıldır birlikte olan çift, iki ay önce pandemi nedeniyle aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Rüya gibi düğünün detayları da ortaya çıktı.

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Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı

Ünlülerin akın ettiği geceye Burçin Terzioğlu, Esra Dermancıoğlu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri de katıldı.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı

270 davetlinin katıldığı gecede 152 personel hizmet etti. Rüya gibi geçen düğünde 15 kişilik bir ekip tarafından 24 çeşit yemek ve 5 çeşit tatlı servisi yapıldı. Evgar'ın menüde özellikle İzmir usulü yaprak sarması olmasını istediği öğrenildi.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, hiçbir masraftan kaçınmadı! Düğünün detayları ortaya çıktı

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini Mart ayında aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

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