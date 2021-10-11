Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:35Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:35
Demet Evgar'ın annesini görenlerin nutku tutuldu! Demet Evgar'ın annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
Son olarak katıldığı bir ödül töreninde ortaya çıkan Demet Evgar güzelliğiyle yine baş döndürdü. Kırmızı tulumu ile dikkat çeken Demet Evgar kıyafetinin annesinin tasarımı olduğunu belirtince hayranları güzel oyuncunun maharetli annesini merak etti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Evgar'ın özellikle annesi ile olanlara adeta beğeni yağıyor. Demet Evgar'ın annesi ile karelerine "Güzel gözlerini annesinden almış" yorumları yağıyor. Demet Evgar'ın güzelliğiyle kızına taş çıkaran annesini görenlerin nutlu tutuluyor. İşte Demet Evgar'ın annesi...