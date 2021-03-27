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Haberler Galeri Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü... Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar da estetik harikası çıktı!

'ın sosyal medyanın diline düştü... 'in 'si Demet Evgar da estetik harikası çıktı!

Ekranlara dizisi ile dönen sosyal medyanın gündemine oturdu. Alev Alev'in 'si olarak sevenleriyle buluşan Demet Evgar performansı ile yine en çok konuşulanlardan oldu. dizisinde kocasından şiddet gören ve kızı ile ondan kaçmaya çalışan 'yi canlandıran Demet Evgar hayranlarından tam not aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Evgar'ın son hali çok beğenildi. Peki Demet Evgar'ın da estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Demet Evgar'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırdı. İşte ...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 09:56
Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü... Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar da estetik harikası çıktı!

Ekranlara dizisi ile dönen sosyal medyanın gündemine oturdu. Alev Alev'in 'si olarak sevenleriyle buluşan Demet Evgar performansı ile yine en çok konuşulanlardan oldu.

Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü... Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar da estetik harikası çıktı!

dizisinde kocasından şiddet gören ve kızı ile ondan kaçmaya çalışan 'yi canlandıran hayranlarından tam not aldı.

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Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü... Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar da estetik harikası çıktı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 'ın son hali çok beğenildi.

Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü... Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar da estetik harikası çıktı!

Peki 'ın da estetikli olduğunu biliyor muydunuz?

Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü... Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar da estetik harikası çıktı!

'in 'si 'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırdı.

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