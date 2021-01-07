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Haberler Galeri Demet Özdemi'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

Demet Özdemi'in keyfine diyecek yok! küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu şu sıralar şarkıcı ve oyuncu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Bir dönem oyuncu arkadaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç'a gönlünü kaptıran Demet Özdemir markaj altında. 28 yaşındaki Demet Özdemir'in ise keyfine diyecek yok. Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir set karavanından eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Demet Özdemir'in küçük tüp üstünde yumurta pişirdiği anları paylaşması takipçilerinin ilgisini çekti. İşte çiçeği burnunda aşık ...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 13:48
Demet Özdemi'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu şu sıralar şarkıcı ve oyuncu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Demet Özdemi'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

Bir dönem oyuncu arkadaşı ile aşk yaşayan 'a gönlünü kaptıran markaj altında.

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Demet Özdemi'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

28 yaşındaki 'in ise keyfine diyecek yok.

Demet Özdemi'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

oyuncusu set karavanından eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Demet Özdemi'in keyfine diyecek yok! Demet Özdemir küçük tüpte yumurta pişirdiği anları paylaştı...

'in küçük tüp üstünde yumurta pişirdiği anları paylaşması takipçilerinin ilgisini çekti.

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