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Haberler Galeri Demet Özdemir beyaz straplez elbisesiyle sosyal medyada mest etti! Güzel havanın tadını çıkartan Demet adeta ‘Kuğu gibi’
Giriş Tarihi: 23.04.2021 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:33

straplez elbisesiyle sosyal medyada ! Güzel havanın tadını çıkartan Demet adeta ‘Kuğu gibi’

dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı . 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve yağdı. İşte Demet Özdemir'in straplez elbisesiyle verdiği pozu …

Demet Özdemir beyaz straplez elbisesiyle sosyal medyada mest etti! Güzel havanın tadını çıkartan Demet adeta ‘Kuğu gibi’

Ünlü oyuncu hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından straplez elbisesiyle yaptı. Demet Özdemir 'Ne güzel havalar' notunda düşmeyi ihmal etmedi.

Demet Özdemir beyaz straplez elbisesiyle sosyal medyada mest etti! Güzel havanın tadını çıkartan Demet adeta ‘Kuğu gibi’

'in yaptığı kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve yağdı.

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Demet Özdemir beyaz straplez elbisesiyle sosyal medyada mest etti! Güzel havanın tadını çıkartan Demet adeta ‘Kuğu gibi’

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen , paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Demet Özdemir beyaz straplez elbisesiyle sosyal medyada mest etti! Güzel havanın tadını çıkartan Demet adeta ‘Kuğu gibi’

12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncunun yaptığı her olay oluyor.

Demet Özdemir beyaz straplez elbisesiyle sosyal medyada mest etti! Güzel havanın tadını çıkartan Demet adeta ‘Kuğu gibi’

29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı .

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