Demet Özdemir beyaz straplez elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’ Herkes onu konuşuyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in beyaz straplez elbisesiyle verdiği pozu …