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Haberler Galeri Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi! Tatilden dönen Demet Özdemir yine çok iddialı...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 20:54

cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi! Tatilden dönen Demet Özdemir yine çok iddialı...

Güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir son olarak cüretkar ev hallerine yenilerini ekledi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında verdiği yeni pozlar...

Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi! Tatilden dönen Demet Özdemir yine çok iddialı...

Güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi! Tatilden dönen Demet Özdemir yine çok iddialı...

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran verdiği havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

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Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi! Tatilden dönen Demet Özdemir yine çok iddialı...

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi! Tatilden dönen Demet Özdemir yine çok iddialı...

29 yaşındaki son olarak cüretkar ev hallerine yenilerini ekledi.

Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi! Tatilden dönen Demet Özdemir yine çok iddialı...

İşte 'in ayna karşısında verdiği yeni pozlar...

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