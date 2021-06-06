Giriş Tarihi: 06.06.2021 20:53Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 20:54
Demet Özdemir cüretkar ev pozlarına yenilerini ekledi! Tatilden dönen Demet Özdemir yine çok iddialı...
Güzel oyuncu Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir son olarak cüretkar ev hallerine yenilerini ekledi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında verdiği yeni pozlar...