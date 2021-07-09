Demet Özdemir düğünün gözdesi oldu! Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde güzeller geçidi...

Şöhreti günden güne artan, başarı merdivenlerini hızla tırmanan güzel şarkıcı Zeynep Bastık gelin oldu. Şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış (37) ile dünyaevine girdi. Alaçatı'da bulunan bir otelde hayatlarını birleştiren çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Zeynep Bastık'ın ünlü güzellerden oluşan arkadaş adeta şıklık yarışına girdi. Özellikle güzel oyuncu Demet Özdemir fuşya elbisesi ile hayran bıraktı. Şıklıklarıyla dikkat çeken isimler arasında Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ve Aslı Bekiroğlu da vardı... İşte Zeynep Bastık'ın düğünündeki güzeller geçidi...