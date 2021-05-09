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Haberler Galeri Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! "Bu ne güzellik Demet"
Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 20:05

paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! "Bu ne güzellik Demet"

dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in güneşlenirken yaptığı paylaşımı da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen övgüler topladı. İşte güneşlenirken ve sonrasında verdiği pozlarla çok konuşulan Demet Özdemir'in ...

Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Bu ne güzellik Demet

dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Bu ne güzellik Demet

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile verdiği aşk pozlarıyla ilgi odağı olan tarzı ile de beğenilen genç oyunculardan.

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Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Bu ne güzellik Demet

12.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Bu ne güzellik Demet

dizisinde, karakterini canlandıran , verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.

Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı sosyal medya güzelliğini konuştu! Bu ne güzellik Demet

Doğal güzelliğine oldukça güvenen 'in övgüler topladı.

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