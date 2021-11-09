Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı… Çantasının fiyatı dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:19

Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı… Çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kombini sosyal medyada gündem oldu. Demet Özdemir'in elbisesinin ve çantasının fiyatı adeta dudak uçuklattı...

Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı… Çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir'in son paylaştığı fotoğrafta tercih ettiği kıyafet ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı… Çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Oğuzhan Koç ile yaşadığı birliktelikle magazin manşetlerini sık sık süsleyen Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı… Çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' isimli dizide 'Zeynep' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Demet Özdemir Instagram sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.

Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı… Çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir, son olarak siyah kombinli tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı… Çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Mini bir etek giye Demet Özdemir altına ise uzun çizme tercih etti. Demet Özdemir'in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL.

SON DAKİKA