Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı… Çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kombini sosyal medyada gündem oldu. Demet Özdemir'in elbisesinin ve çantasının fiyatı adeta dudak uçuklattı...