Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un balayı villasıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Oğuzhan Koç eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’le meğer…

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, balayı için Göcek'teki lüks bir otelin özel villasını tuttu. Geceliği 150 bin TL olan villayla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü popçu, 2018 yılında aynı villada o zamanki aşkı Yağmur Tanrısevsin ile aşk tatili yapmıştı.