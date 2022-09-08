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Haberler Galeri Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un balayı villasıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Oğuzhan Koç eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’le meğer…
Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 10:29

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un balayı villasıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Oğuzhan Koç eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’le meğer…

Oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta evlendi. Çift, Sarıyer'deki bir otelde pek çok ünlünün de katıldığı gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Özdemir ile Koç, balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çift Göcek'teki lüks bir otelin özel villasını tuttu. Geceliği 150 bin TL olan villayla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü popçu, 2018 yılında aynı villada o zamanki aşkı Yağmur Tanrısevsin ile aşk tatili yapmıştı. İşte tüm detaylar…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un balayı villasıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Oğuzhan Koç eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’le meğer…

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, balayı için Göcek'teki lüks bir otelin özel villasını tuttu. Geceliği 150 bin TL olan villayla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü popçu, 2018 yılında aynı villada o zamanki aşkı Yağmur Tanrısevsin ile aşk tatili yapmıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un balayı villasıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Oğuzhan Koç eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’le meğer…

26 Ağustos'taki düğünleriyle çok konuşulan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un balayı tercihleri de merak konusuydu.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un balayı villasıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Oğuzhan Koç eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’le meğer…

Ünlü çift, 5 Eylül'de Göcek'teki lüks bir otelin 'premium villası'na giriş yaptı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un balayı villasıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Oğuzhan Koç eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’le meğer…

Çiçeği burnunda evliler, önceki gün de romantik balayından karelerini sosyal medya hesaplarından başladı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un balayı villasıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Oğuzhan Koç eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’le meğer…

Çiçeği burnunda evliler, sempatik tavırlarıyla otel personelinin de gönlünü fethetti.

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