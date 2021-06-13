Giriş Tarihi: 13.06.2021 09:41Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 09:43
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bitmeyen tatili! Rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı doludizgin!
Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Geçtiğimiz haftalarda Fethiye koylarını gezen, ardından da Kaş'ta bir villa kiralayan ünlü çift, önceki gün de Alaçatı'da bir otelde görüntülendi. Gözde aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekti.