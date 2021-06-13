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Haberler Galeri Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bitmeyen tatili! Rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı doludizgin!
Giriş Tarihi: 13.06.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 09:43

ile 'un bitmeyen tatili! Rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı doludizgin!

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu ile şarkıcı , yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Geçtiğimiz haftalarda Fethiye koylarını gezen, ardından da Kaş'ta bir villa kiralayan ünlü çift, önceki gün de Alaçatı'da bir otelde görüntülendi. Gözde aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bitmeyen tatili! Rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı doludizgin!

'un Yağmur Tanrısevsin ile ayrılığının ardından Tanrısevsin'in arkadaşı 'le yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bitmeyen tatili! Rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı doludizgin!

Ünlü şarkıcı ile kendisinden altı yaş küçük oyuncu sevgilisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde tatillerine devam ediyor.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bitmeyen tatili! Rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı doludizgin!

ALAÇATI'DA TATİLE DEVAM

Geçtiğimiz haftalarda kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye koylarını gezen ardından da Kaş'ta bir villa kiralayan ünlü çift, önceki gün Alaçatı'da bir otelde görüntülendiler.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bitmeyen tatili! Rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı doludizgin!

Yine yanında arkadaşları olan ile , deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bitmeyen tatili! Rotayı Çeşme'ye çeviren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı doludizgin!

KAHKAHALARA BOĞULDU

Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Özdemir ile Koç, suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtiler.

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