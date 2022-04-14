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Haberler Galeri Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evlilik planları belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 08:24

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evlilik planları belli oldu!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan ve "evet" yanıtını veren Demet Özdemir, düğünleri hakkında konuştu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Düğün törenlerinin 4 gün süreceği söylenen ikili, bu iddialarla ilgili konuştu: ''Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmeyi planlıyoruz. Herkese zaman ayırmak istiyoruz."

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Düğün törenlerinin 4 gün süreceği söylenen ikili, bu iddialarla ilgili konuştu: ''Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmeyi planlıyoruz. Herkese zaman ayırmak istiyoruz."

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Oyuncu Demet Özdemir, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan 14 Şubat'ta aldığı evlenme teklifine evet demişti.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Demet Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Oğuzhan Koç'la düğünleri hakkında konuştu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Özdemir, "Şu anda set başladığı için hızlı yol alamıyoruz.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Aslında her şey rahata erdiğinde sizlerle paylaşacağız.

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