Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:24
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
08:24
Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan ve "evet" yanıtını veren Demet Özdemir, düğünleri hakkında konuştu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Düğün törenlerinin 4 gün süreceği söylenen ikili, bu iddialarla ilgili konuştu: ''Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmeyi planlıyoruz. Herkese zaman ayırmak istiyoruz."