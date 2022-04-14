Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Düğün törenlerinin 4 gün süreceği söylenen ikili, bu iddialarla ilgili konuştu: ''Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmeyi planlıyoruz. Herkese zaman ayırmak istiyoruz."

