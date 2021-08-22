Giriş Tarihi: 22.08.2021 17:16Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 17:17
Demet Özdemir pazar pozu ile yine dikkat çekti! Sıfır makyaj Demet Özdemir'e beğeni yağdı...
Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzleri arasında yer alan güzel oyuncu Demet Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Sezonunu yorgunluğunu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil yaparak atan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Tatilin hakkını veren Demet Özdemir son paylaşımıyla yine Instagram'ı sallamayı başardı. Demet Özdemir'in ayna karşısında verdiği pazar pozu ile doğal güzelliğini konuşturdu. Demet Özdemir'in "Bugün dans günü"notunu düştüğü pozları hayran bıraktı...