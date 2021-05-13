Demet Özdemir sırılsıklam aşık! Güzel oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'u doğum gününde öpücüklere boğdu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final sahnesinde giydiği gelinlik ile kendine hayran bırakan Demet Özdemir gerçek hayatta da sırılsıklam aşık! Son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alan Demet Özdemir bir süredir şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile verdiği pozlara bir yenisini ekleyen Demet Özdemir, bugün 36 yaşına giren yakışıklı şarkıcıyı öpücüklere boğdu. Sosyal medya hesabından sevgilisi Oğuzhan Koç'u öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Demet Özdemir "İyi ki doğdun. Hep gül, hep eğlen" notunu düştü. Sevgilisinin romantik jestine Oğuzhan Koç da "Seninle..." diyerek yanıt verdi. İşte genç aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un romantik paylaşımı...