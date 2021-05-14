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Haberler Galeri Demet Özdemir sırılsıklam aşık! Oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'u öpücüklere boğdu!
Giriş Tarihi: 13.05.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 08:17

sırılsıklam aşık! Oyuncu Demet Özdemir sevgilisi 'u öpücüklere boğdu!

dizisinin final sahnesinde giydiği gelinlik ile kendine hayran bırakan gerçek hayatta da sırılsıklam aşık! Son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alan Demet Özdemir bir süredir şarkıcı ve oyuncu ile aşk yaşıyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile verdiği pozlara bir yenisini ekleyen Demet Özdemir, bugün 36 yaşına giren yakışıklı şarkıcıyı öpücüklere boğdu. Sosyal medya hesabından sevgilisi Oğuzhan Koç'u öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Demet Özdemir "İyi ki doğdun. Hep gül, hep eğlen" notunu düştü. Sevgilisinin romantik jestine Oğuzhan Koç da "Seninle..." diyerek yanıt verdi. İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ...

Demet Özdemir sırılsıklam aşık! Oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'u öpücüklere boğdu!

dizisinin final sahnesinde giydiği gelinlik ile kendine hayran bırakan gerçek hayatta da sırılsıklam aşık!

Demet Özdemir sırılsıklam aşık! Oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'u öpücüklere boğdu!

Son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alan bir süredir şarkıcı ve oyuncu ile aşk yaşıyor.

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Demet Özdemir sırılsıklam aşık! Oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'u öpücüklere boğdu!

Sevgilisi ile verdiği pozlara bir yenisini ekleyen , bugün 36 yaşına giren yakışıklı şarkıcıyı öpücüklere boğdu.

Demet Özdemir sırılsıklam aşık! Oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'u öpücüklere boğdu!

Sosyal medya hesabından sevgilisi 'u öptüğü bir fotoğrafı paylaşan "İyi ki doğdun. Hep gül, hep eğlen" notunu düştü.

Demet Özdemir sırılsıklam aşık! Oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'u öpücüklere boğdu!

İşte ile 'un ...

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