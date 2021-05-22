HaberlerGaleriDemet Özdemir sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!
Giriş Tarihi: 22.05.2021 17:46Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 17:51
Demet Özdemir sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!
Demet Özdemir, başrolü olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda tatil sezonunu açtı. Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Demet Özdemir havuzda verdiği bikinili pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in havuz başından yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali övgüler topladı. İşte Demet Özdemir'in havuz başı paylaşımları...