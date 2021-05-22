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Haberler Galeri Demet Özdemir sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!
Giriş Tarihi: 22.05.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 17:51

sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!

, başrolü olduğu dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda tatil sezonunu açtı. Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Demet Özdemir havuzda verdiği ile sosyal medyayı yaktı geçti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in havuz başından yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali övgüler topladı. İşte Demet Özdemir'in ...

Demet Özdemir sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!

, başrolü olduğu dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda tatil sezonunu açtı.

Demet Özdemir sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!

Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı.

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Demet Özdemir sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!

havuzda verdiği ile sosyal medyayı yaktı geçti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Demet Özdemir sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!

29 yaşındaki 'in havuz başından yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı.

Demet Özdemir sonunda tatil sezonunu açtı! Havuzda bikinisi ile poz veren Demet Özdemir mest etti!

Doğal güzelliğine oldukça güvenen 'in makyajsız hali övgüler topladı.

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