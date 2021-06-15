Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor! Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 08:09

tatil pozlarına doymuyor! Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı...

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu ile şarkıcı , yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Geçtiğimiz haftalarda koylarını gezen, ardından da 'ta bir villa kiralayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 'da bir otelde görüntülenmişti. İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekmişti. Tatil pozlarına doymayan güzel oyuncu Demet Özdemir'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Son olarak ile görüntülenen pozuna da beğeni ve yorum yağdı. Özellikle paylaşımlarından makyajsız olmasına övgüler yağan Özdemir hayranlarından tam not aldı.

Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor! Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı...

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu ile şarkıcı , yaz sezonunu uzun süre önce açtı.

Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor! Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı...

Geçtiğimiz haftalarda koylarını gezen, ardından da 'ta bir villa kiralayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 'da bir otelde görüntülenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor! Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı...

İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekmişti.

Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor! Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı...

Tatil pozlarına doymayan güzel oyuncu 'den yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor! Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı...

Son olarak ile görüntülenen 'in yeşil elbiseli pozuna da beğeni ve yorum yağdı.

SON DAKİKA