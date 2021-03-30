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Haberler Galeri Demet Özdemir tekne pozu ile mest etti! Güzel oyuncu Demet Özdemir'den yaz paylaşımı...

ile mest etti! Güzel oyuncu Demet Özdemir'den yaz paylaşımı...

Son dönemin adı en çok konuşulan genç oyuncularından oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve özel hayatı ile de ön planda. Sosyal medyada 13 milyona yakın kişinin takip etti Demet Özdemir paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şarkıcı ve oyuncu ile aşk yaşamaya başlayan ve magazin gündeminde bu konu ile ilgili sık sık boy gösteren Demet Özdemir'den yaz tbt'si geldi. Demet Özdemir yazdan kalma ile görenleri mest etti. Geçtiğimiz yaz uzun bir tekne tatili yapan ile oldukça konuşulmuştu. İşte ...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 10:34
Demet Özdemir tekne pozu ile mest etti! Güzel oyuncu Demet Özdemir'den yaz paylaşımı...

Son dönemin adı en çok konuşulan genç oyuncularından oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve özel hayatı ile de ön planda.

Demet Özdemir tekne pozu ile mest etti! Güzel oyuncu Demet Özdemir'den yaz paylaşımı...

Sosyal medyada 13 milyona yakın kişinin takip etti paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Demet Özdemir tekne pozu ile mest etti! Güzel oyuncu Demet Özdemir'den yaz paylaşımı...

Şarkıcı ve oyuncu ile aşk yaşamaya başlayan ve magazin gündeminde bu konu ile ilgili sık sık boy gösteren 'den yaz tbt'si geldi.

Demet Özdemir tekne pozu ile mest etti! Güzel oyuncu Demet Özdemir'den yaz paylaşımı...

Geçtiğimiz yaz uzun bir tekne tatili yapan bikinili pozları ile oldukça konuşulmuştu. Demet Özdemir yazdan kalma ile görenleri mest etti.

Demet Özdemir tekne pozu ile mest etti! Güzel oyuncu Demet Özdemir'den yaz paylaşımı...

İşte 'in ...

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