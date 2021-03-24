Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden sosyal medyayı sallayan ayna pozu! Gözde çift alışverişte aşka geldi!

Yeni yılın ilk günlerinde aşklarını itiraf eden oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Sürpriz aşklarıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, şimdilerde aşklarını doludizgin sürdürüyor. Her paylaşımlarıyla da dikkat çeken gözde çift, alışverişe çıktı. Aşklarını gizlemeyen Özdemir ve Koç çifti, ayna pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un sevimli halleri hayranlarından tam not aldı...
Giriş Tarihi: 24.03.2021
17:05
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
17:08
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