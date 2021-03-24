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Haberler Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden sosyal medyayı sallayan ayna pozu! Gözde çift alışverişte aşka geldi!

ve çiftinden sosyal medyayı sallayan ! Gözde çift alışverişte aşka geldi!

Yeni yılın ilk günlerinde aşklarını itiraf eden oyuncu ile şarkıcı , son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Sürpriz aşklarıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, şimdilerde aşklarını doludizgin sürdürüyor. Her paylaşımlarıyla da dikkat çeken gözde çift, alışverişe çıktı. Aşklarını gizlemeyen Özdemir ve Koç çifti, ayna pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un sevimli halleri hayranlarından tam not aldı...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 17:08
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden sosyal medyayı sallayan ayna pozu! Gözde çift alışverişte aşka geldi!

Yeni yılın ilk günlerinde aşklarını itiraf eden oyuncu ile şarkıcı , son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden sosyal medyayı sallayan ayna pozu! Gözde çift alışverişte aşka geldi!

Sürpriz aşklarıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen ile , şimdilerde aşklarını doludizgin sürdürüyor.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden sosyal medyayı sallayan ayna pozu! Gözde çift alışverişte aşka geldi!

Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan , sevgilisi ile bu yeni karesini yayınladı. Çiftin takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden sosyal medyayı sallayan ayna pozu! Gözde çift alışverişte aşka geldi!

ÇEŞME'DE BELGELENMİŞTİ

Özdemir ile Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden sosyal medyayı sallayan ayna pozu! Gözde çift alışverişte aşka geldi!

"GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, Özdemir ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

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