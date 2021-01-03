Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

Magazin gündemine son dakika haberi olarak düşen aşk iddiası olay yarattı. Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yaptığı ortaya çıktı. Peki Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Sorusu sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk iddiasının ayrıntıları