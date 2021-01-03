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Haberler Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

ve , yeni aşka yelken açtı

Magazin gündemine son dakika haberi olarak düşen aşk iddiası olay yarattı. Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yaptığı ortaya çıktı. Peki Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Sorusu sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk iddiasının ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 03.01.2021 23:17 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 23:41
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

Magazin gündemine haberi olarak düşen aşk iddiası olay yarattı. Aşk iddialarını sürekli yalanlayan ve 'un, yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin 'da bir otelde üç gün tatil yaptığı ortaya çıktı. Peki Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Sorusu sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk iddiasının ayrıntıları

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

Hem şarkıcı hem de oyuncu olan ile Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i , yeni yıla 'da birlikte girdi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan ve 'un, yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i bir televizyon programında yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

GEÇEN YIL DA AŞK DEDİKODUSU ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl da 'la görüntülenen , aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.

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