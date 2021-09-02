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Haberler Galeri Demet Özdemir'den cüretkar pozlar! Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir yine adından söz ettirdi...
Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 11:59

Demet Özdemir'den cüretkar pozlar! Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir yine adından söz ettirdi...

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son olarak bir dergiye verdiği süretkar pozlarla olay yarattı. 13.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncu stiliyle dikkat çekti. İşte güzelliğiyle adeta göz kamaştıran Demet Özdemir'in yeni pozları...

Demet Özdemir’den cüretkar pozlar! Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir yine adından söz ettirdi...

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Demet Özdemir’den cüretkar pozlar! Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir yine adından söz ettirdi...

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

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Demet Özdemir’den cüretkar pozlar! Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir yine adından söz ettirdi...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son olarak bir dergiye verdiği süretkar pozlarla olay yarattı.

Demet Özdemir’den cüretkar pozlar! Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir yine adından söz ettirdi...

Güzel oyuncu stiliyle dikkat çekti. İşte güzelliğiyle adeta göz kamaştıran Demet Özdemir'in yeni pozları...

Demet Özdemir’den cüretkar pozlar! Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir yine adından söz ettirdi...

13.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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