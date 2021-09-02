Demet Özdemir’den cüretkar pozlar! Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir yine adından söz ettirdi...

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son olarak bir dergiye verdiği süretkar pozlarla olay yarattı. 13.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncu stiliyle dikkat çekti. İşte güzelliğiyle adeta göz kamaştıran Demet Özdemir'in yeni pozları...