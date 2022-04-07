Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:23

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu! Sosyal medyayı salladılar

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süredir birliktelik yaşıyordu. Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Paris tatili sonrasında ayrıldıklarını duyurdu. Üzen haber sonrası kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, 14 Şubat'ta evlenmeye karar verdi. Oğuzhan Koç'un basına yansıyan evlilik teklifi, uzun süre kulisleri meşgul etti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.