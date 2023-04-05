Giriş Tarihi: 05.04.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 12:14

Demet Özdemir'e de bahar geldi! Papatyalar içinde sere serpe pozu ile Demet Özdemir hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen yıl ağustos ayında rüya gibi bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçen günlerde 'boşanıyorlar' haberleri çıkmıştı. Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demiş krizi kabul etse de "Her şey yolunda" diyerek boşanma iddialarını yalanlamıştı. Bu süreçte paylaşımlarıyla hayranlarını ihmal etmeyen Demet Özdemir'den son olarak papatyalar içinde bahar pozu geldi. Güzelliğiyle mest eden Demet Özdemir'in papatyalar içindeki pozuna eşi Oğuzhan Koç'tan beğeni gelmemesi ise dikkatli takipçilerden kaçmadı.