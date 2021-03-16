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Haberler Galeri Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği cesur poz herkesin dilinde! Sosyal medyada trend oldu!

’in ayna karşısında bodysiyle verdiği cesur poz herkesin dilinde! Sosyal medyada trend oldu!

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı . 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına ve yağdı. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında bodysiyle verdiği çok konuşulan paylaşımı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:11
Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği cesur poz herkesin dilinde! Sosyal medyada trend oldu!

Ünlü oyuncu hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bodysiyle fotoğrafını yayınladı.

Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği cesur poz herkesin dilinde! Sosyal medyada trend oldu!

'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına ve yağdı.

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Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği cesur poz herkesin dilinde! Sosyal medyada trend oldu!

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen , paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği cesur poz herkesin dilinde! Sosyal medyada trend oldu!

12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncunun yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Demet Özdemir’in ayna karşısında siyah bodysiyle verdiği cesur poz herkesin dilinde! Sosyal medyada trend oldu!

29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı .

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