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Haberler Galeri Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Ayna pozu olay olmuştu Demet Özdemir'i bir de böyle görün...

'in bu halleri bambaşka! olay olmuştu Demet Özdemir'i bir de böyle görün...

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.6 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncu tüm doğallığı ve sempatikliğiylle övgü yopluyor. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında verdiği son pozu ve beğeni yağan Instagram halleri...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 10:20
Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Ayna pozu olay olmuştu Demet Özdemir'i bir de böyle görün...

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Ayna pozu olay olmuştu Demet Özdemir'i bir de böyle görün...

dizisinde, karakterini canlandıran , ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.

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Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Ayna pozu olay olmuştu Demet Özdemir'i bir de böyle görün...

Kariyerinin zirvesini yaşayan şu sıralar aşkda da aradığını buldu. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir sevgilisi ile paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Ayna pozu olay olmuştu Demet Özdemir'i bir de böyle görün...

12.6 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Ayna pozu olay olmuştu Demet Özdemir'i bir de böyle görün...

29 yaşındaki oyuncu tüm doğallığı ve sempatikliğiylle övgü yopluyor.

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