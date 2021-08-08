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Haberler Galeri Demet Özdemir’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! "Bu ne rüküşlük"
Giriş Tarihi: 08.08.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 16:32

Demet Özdemir’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! "Bu ne rüküşlük"

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Aşkları dolu dizgin devam eden güzel oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç son olarak Çeşme'de dostları ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kombini sosyal medyada gündem oldu. Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı adeta dudak uçuklattı...

Demet Özdemir’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Bu ne rüküşlük

Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kıyafetleri yine gündemde. Demet Özdemir'in 14 bin 863 TL'lik elbisesi sosyal medyada gündem oldu.

Demet Özdemir’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Bu ne rüküşlük

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, kıyafetlerinin fiyatlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Demet Özdemir’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Bu ne rüküşlük

Zaman zaman giydiği ve paylaştığı şeylerin reklam için olduğu ve bu eşyalara para ödemediği konuşulsa da Özdemir'in her yaptığı günlerce konuşuluyor.

Demet Özdemir’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Bu ne rüküşlük

Son olarak sarı elbisesiyle Özdemir gündeme geldi.

Demet Özdemir’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Bu ne rüküşlük

Özdemir'in elbisesinin fiyatı adeta dudak uçuklattı. 4 bin 863 TL'lik elbisenin altına 345 TL'lik bir sandalet giyen Özdemir tarzıyla kendini konuşturdu.

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