Demet Özdemir’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! "Bu ne rüküşlük"

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Aşkları dolu dizgin devam eden güzel oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç son olarak Çeşme'de dostları ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kombini sosyal medyada gündem oldu. Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı adeta dudak uçuklattı...