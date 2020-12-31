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Haberler Galeri Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran isimlerden oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir'i Instagram'da 11.8 milyon kişi takip ederken güzel oyuncunun paylaşımları da rekor beğeni alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Özdemir'i doğal güzel zanneden hayranları onun da olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki ekranların aranan isimlerinden Demet Özdemir kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu? İşte şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile hayranlarıyla buluşan ...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 16:26
Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran isimlerden oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir'i Instagram'da 11.8 milyon kişi takip ederken güzel oyuncunun paylaşımları da rekor beğeni alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Özdemir'i doğal güzel zanneden hayranları onun da olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki ekranların aranan isimlerinden Demet Özdemir kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu? İşte şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile hayranlarıyla buluşan ve sizin için derlediğimiz

Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

BURCU ÖZBERK

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Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

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Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir de estetik harikasıymış...

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