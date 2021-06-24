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Haberler Galeri Demet Özdemir'in makyajsız hali olay oldu! "Ne olmuş böyle Demet'e?"
Giriş Tarihi: 24.06.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 14:36

Demet Özdemir'in makyajsız hali olay oldu! "Ne olmuş böyle Demet'e?"

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yılın aşk bombasını patlatan Özdemir, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Önce Fethiye koylarını gezen genç sevgililer, sonra Kaş'ta kiraladıkları villada tatilin keyfini çıkardı. Tatilden karelerini 13,2 milyonluk Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir'in son olarak ortaya çıkan sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarının yorum yağdırdığı Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı. "Ne olmuş böyle Demet'e?" yorumları yapılan Demet Özdemir'in makyajsız hali oldukça konuşuldu...

Demet Özdemir'in makyajsız hali olay oldu! Ne olmuş böyle Demet'e?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor.

Demet Özdemir'in makyajsız hali olay oldu! Ne olmuş böyle Demet'e?

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yılın aşk bombasını patlatan Özdemir, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Demet Özdemir'in makyajsız hali olay oldu! Ne olmuş böyle Demet'e?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı.

Demet Özdemir'in makyajsız hali olay oldu! Ne olmuş böyle Demet'e?

Önce Fethiye koylarını gezen genç sevgililer, sonra Kaş'ta kiraladıkları villada tatilin keyfini çıkardı.

Demet Özdemir'in makyajsız hali olay oldu! Ne olmuş böyle Demet'e?

Tatilden karelerini 13,2 milyonluk Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir'in son olarak ortaya çıkan sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu.

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