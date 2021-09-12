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Haberler Galeri Demet Özdemir'in pozları sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir iddialı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Giriş Tarihi: 12.09.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 09:55

Demet Özdemir'in pozları sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir iddialı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Magazin Haberleri: Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, Instagram hesabından cesur bir paylaşıma daha imza attı. Demet Özdemir'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o paylaşım.

Demet Özdemir’in pozları sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir iddialı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Magazin Haberleri: Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşıma daha imza attı.

Demet Özdemir’in pozları sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir iddialı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Demet Özdemir, dekolteli cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Demet Özdemir’in pozları sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir iddialı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir’in pozları sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir iddialı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Demet Özdemir'in iddialı paylaşımı takipçilerinin de dikkatini çekti. Takipçileri Özdemir'in pozları için "Her şey seninle güzel, Bizim güzel kraliçemiz ve Çok güzelsin" gibi yorumlarda bulundu.

Demet Özdemir’in pozları sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir iddialı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozları:

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