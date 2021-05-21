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Haberler Galeri Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu... Güzelliğine kayıtsız kalamadı! !
Giriş Tarihi: 20.05.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:56

'in pozuna sevgilisi 'tan ... Güzelliğine kayıtsız kalamadı! !

sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Demet Özdemir önceki gün verdiği ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. 29 yaşındaki Demet Özdemir son olarak spor şıklığını konuşturduğu paylaşımı ile hesabından boy gösterdi. Günlük hayatında spor kıyafetler kullanmayı tercih eden güzel oyuncunun gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Özdemir'in fotoğrafına yorum yapanlardan biri de bir süredir aşk yaşadığı 'tu. Sevgilisinin güzelliğine kayıtsız kalamayan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e gönderdi. Demet Özdemir ise Oğuzhan Koç'un jestine "Aşkım" diyerek yanıt verdi. İşte ...

Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu... Güzelliğine kayıtsız kalamadı! !

sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu... Güzelliğine kayıtsız kalamadı! !

Güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan önceki gün verdiği ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

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Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu... Güzelliğine kayıtsız kalamadı! !

29 yaşındaki son olarak spor şıklığını konuşturduğu paylaşımı ile hesabından boy gösterdi.

Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu... Güzelliğine kayıtsız kalamadı! !

Günlük hayatında spor kıyafetler kullanmayı tercih eden güzel oyuncunun gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Demet Özdemir'in pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç'tan nazar boncuğu... Güzelliğine kayıtsız kalamadı! !

Özdemir'in fotoğrafına yorum yapanlardan biri de bir süredir aşk yaşadığı 'tu.

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