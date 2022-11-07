Giriş Tarihi: 07.11.2022 08:33
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
08:45
Demet Özdemir'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos ayının son günlerinde nikah masasına oturmuştu. Düğün telaşının ardından işlerine dört elle sarılan Özdemir, kendini ödüllendirdi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven Demet Özdemir, sokakların tozunu attırmaya hazırlanıyor. Özdemir, bu kez kendine bir Volvo S 90 aldı. Demet Özdemir'in yeni oyuncağının fiyatı ise dudak uçuklattı.