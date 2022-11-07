Demet Özdemir’in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı!

Sosyal medya hesabı Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan Özdemir, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından bahsettiriyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos tarihinde Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle evlenmişti.