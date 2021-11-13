Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Oyuncu Demet Özdemir estetik kurbanı mı yoksa...

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla merak konusu olan Demet Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor. Şu sıralar yaptığı anlaşmalarla gündem olan Demet Özdemir özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Magazin manşetlerini sık sık süsleyen Demet Özdemir, son haliyle gündeme geldi. Demet Özdemir arkadaşının paylaşımındaki haliyle şoke etti. Kendisinin paylaşımlarında farklı arkadaşının paylaşımlarında farklı görünen Demet Özdemir'e "Yoksa orjinali bu mu?" yorumları yapıldı. Demet Özdemir'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken "Estetik mi, yoksa ters ışık kurbanı mı?" soruları soruldu. İşte Demet Özdemir'in olay olan son hali...