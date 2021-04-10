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Haberler Galeri Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı"
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 12:09

bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! "E belliymiş güzeli olacağı"

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu 'ın eski eşi lan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener hayranlarına sosyal medyadan bir sürpriz yaptı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Demet Şener ilgi odağı oldu. Demet Şener'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... Demet Şener'in bebeklik fotoğrafını görenler "E belliymiş güzeli olacağı" demeden edemedi...

Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! E belliymiş Türkiye güzeli olacağı

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu 'ın eski eşi lan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var.

Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! E belliymiş Türkiye güzeli olacağı

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener hayranlarına sosyal medyadan bir sürpriz yaptı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Demet Şener ilgi odağı oldu.

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Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! E belliymiş Türkiye güzeli olacağı

'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... 'nin tescilli güzellerinden olan kızı İrem Kutluay'a da çok benzetildi.

Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! E belliymiş Türkiye güzeli olacağı

.İşte "Belliymiş güzeli olacağı" yorumları gelen 'in bebeklik fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! E belliymiş Türkiye güzeli olacağı
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