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Haberler Galeri Demet Şener gençliğini paylaştı görenler inanamadı! Yıllar onu teğet geçiyor!
Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:44

Demet Şener gençliğini paylaştı görenler inanamadı! Yıllar onu teğet geçiyor!

İbrahim Kutluay ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren ünlü model Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Şener, bu evliliğini de sürdürememiş ve geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Ünlü model, şu sıralar yeni aşkı ile gündemde. Kızının okulunda tanıştığı iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Şener son olarak takipçilerini geçmişe götürdü ve 19 yaşından bir fotoğrafını paylaştı. Demet Şener'i görenler, "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" , "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı" yorumlarında bulundu.

Demet Şener gençliğini paylaştı görenler inanamadı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Ünlü model Demet Şener, iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile olaylı evliliğini 2,5 yıl önce sonlandırdı.

Demet Şener gençliğini paylaştı görenler inanamadı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Biten evliliğinin ardından Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi.

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Demet Şener gençliğini paylaştı görenler inanamadı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Ancak bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan ünlü model, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir karar ile boşandı.

Demet Şener gençliğini paylaştı görenler inanamadı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşıyor.

Demet Şener gençliğini paylaştı görenler inanamadı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Kızının okulunda tanıştığı iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

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