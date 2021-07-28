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Haberler Galeri Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i görenler yaşına inanamadı... Demet Şener'in oğlu Ömer babasının kopyası!
Giriş Tarihi: 28.07.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 07:52

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i görenler yaşına inanamadı... Demet Şener'in oğlu Ömer babasının kopyası!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer şimdilerde 12 yaşında. Babası İbrahim Kutluay ile tatilde olan Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i görenler yaşına inanamadı... Demet Şener'in oğlu Ömer babasının kopyası!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i görenler yaşına inanamadı... Demet Şener'in oğlu Ömer babasının kopyası!

Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var.

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Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i görenler yaşına inanamadı... Demet Şener'in oğlu Ömer babasının kopyası!

Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer şimdilerde 12 yaşında.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i görenler yaşına inanamadı... Demet Şener'in oğlu Ömer babasının kopyası!

Babası İbrahim Kutluay ile tatilde olan Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i görenler yaşına inanamadı... Demet Şener'in oğlu Ömer babasının kopyası!

İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay...

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