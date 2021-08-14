Demet Şener ile kızı İrem Kutluay’ın ayna pozu sosyal medyayı salladı! Anne kızın şıklığı göz kamaştırdı

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise İrem'in babasına olan benzerliği oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın annesinin boyunu geçti. Demet Şener kızı İrem Kutluay'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne, kızın şıklığına övgüler yağdı. İşte Demet Şener ile kızı İrem Kutluay'ın çok konuşulan ayna pozu!