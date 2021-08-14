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Haberler Galeri Demet Şener ile kızı İrem Kutluay’ın ayna pozu sosyal medyayı salladı! Anne kızın şıklığı göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 14.08.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 16:01

Demet Şener ile kızı İrem Kutluay’ın ayna pozu sosyal medyayı salladı! Anne kızın şıklığı göz kamaştırdı

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise İrem'in babasına olan benzerliği oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın annesinin boyunu geçti. Demet Şener kızı İrem Kutluay'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne, kızın şıklığına övgüler yağdı. İşte Demet Şener ile kızı İrem Kutluay'ın çok konuşulan ayna pozu!

Demet Şener ile kızı İrem Kutluay’ın ayna pozu sosyal medyayı salladı! Anne kızın şıklığı göz kamaştırdı

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor.

Demet Şener ile kızı İrem Kutluay’ın ayna pozu sosyal medyayı salladı! Anne kızın şıklığı göz kamaştırdı

Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.

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Demet Şener ile kızı İrem Kutluay’ın ayna pozu sosyal medyayı salladı! Anne kızın şıklığı göz kamaştırdı

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay gözlerden uzak büyüseler de sevenleri tarafından çok merak ediliyor.

Demet Şener ile kızı İrem Kutluay’ın ayna pozu sosyal medyayı salladı! Anne kızın şıklığı göz kamaştırdı

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor.

Demet Şener ile kızı İrem Kutluay’ın ayna pozu sosyal medyayı salladı! Anne kızın şıklığı göz kamaştırdı

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise İrem'in babasına olan benzerliği oluyor.

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