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Haberler Galeri Demet Şener oğlu Ömer'i paylaştı görenler 'Tıpkı babası' dedi! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

oğlu 'i paylaştı görenler 'Tıpkı babası' dedi! Demet Şener ile 'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran Demet Şener'in eski eşi 'dan iki çocuğu var. Bugün 12 yaşına basan oğlu 'in doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Demet Şener'in oğlu 'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. İşte ve kızı ...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:07
Demet Şener oğlu Ömer'i paylaştı görenler 'Tıpkı babası' dedi! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Demet Şener oğlu Ömer'i paylaştı görenler 'Tıpkı babası' dedi! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

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Demet Şener oğlu Ömer'i paylaştı görenler 'Tıpkı babası' dedi! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran 'in eski eşi 'dan iki çocuğu var.

Demet Şener oğlu Ömer'i paylaştı görenler 'Tıpkı babası' dedi! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

Bugün 12 yaşına basan oğlu 'in doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

Demet Şener oğlu Ömer'i paylaştı görenler 'Tıpkı babası' dedi! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

oğlu 'in doğum gününn "Ömer'immmmmm, benim kendi güzel, kalbi güzel oğlum, o gözlerindeki parıltı hayatın boyunca daim olsun. Hep böyle neşeli, mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu ol. İyi ki doğdun, iyi ki senin annenim benim hayat ışığım. Seni hücrelerimin her zerresi ile seviyorum. Seni burada anlatamayacağım kadar çok seviyorum nice mutlu yaşlara annemmmm" sözleriyle kutladı.

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