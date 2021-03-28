Demet Şener oğlu Ömer'i paylaştı görenler 'Tıpkı babası' dedi! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 12 yaşına bastı!

Demet Şener oğlu Ömer'in doğum gününn "Ömer'immmmmm, benim kendi güzel, kalbi güzel oğlum, o gözlerindeki parıltı hayatın boyunca daim olsun. Hep böyle neşeli, mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu ol. İyi ki doğdun, iyi ki senin annenim benim hayat ışığım. Seni hücrelerimin her zerresi ile seviyorum. Seni burada anlatamayacağım kadar çok seviyorum nice mutlu yaşlara annemmmm" sözleriyle kutladı.