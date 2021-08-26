Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıktı! İşte taze aşıklardan ilk fotoğraf...

İkinci evliliğini yedi ay önce bitiren Demet Şener, lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. Eski manken Demet Şener, kısa süre önce ilişkiye başladığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile aşk tatiline çıktı. Çift, önceki gün Bodrum Maçakızı'nda plajda vakit geçirdi. Bir aydır birlikte olan sevgililer, ilk kez görüntülenmiş oldu. Oldukça mutlu görünen çiçeği burnunda aşıklar, gün boyu sohbet edip dinlendi. Konuyla ilgili detayları GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. İşte o yazı...